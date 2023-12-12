Україна зобов'язалася перед МВФ провести зовнішній аудит НАБУ

Україна до кінця вересня 2024 року зобов'язалася провести перший зовнішній аудит Національного антикорупційного бюро (НАБУ) незалежними експертами, призначеними міжнародними партнерами.

Про це йдеться у документах МВФ до другого перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування для України (Extended Fund Facility – EFF), які оприлюднив Фонд.

Як вказує МВФ, аудит забезпечить неупереджену та офіційну оцінку діяльності НАБУ з моменту його створення у 2015 році, а також може виявити сфери для удосконалення й допоможе посилити підзвітність НАБУ, особливо у світлі закону про збільшення штату бюро з 700 до 1000 осіб.

Зовнішній аудит ефективності роботи НАБУ буде проведено за участю трьох незалежних експертів, що мають міжнародний досвід. За підсумками аудиту буде складено звіт.

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"(Звіт) буде завершено й оприлюднено (контрольний показник - кінець вересня 2024 р.) після закінчення року після призначення нового керівника в березні 2023 року", - ідеться в документі.

У меморандумі також зазначено, що для ефективної реалізації закону, який розширює повноваження НАБУ щодо перехоплення комунікацій (прослуховування), буде розроблено план на період після закінчення воєнного стану щодо надання відповідних ресурсів та обладнання.

Крім того, виходячи з тексту документа, в рамках реформи судово-експертної системи для правоохоронних органів планується забезпечення НАБУ доступом до незалежних і компетентних експертів-криміналістів, що дасть можливість ефективного розслідування, зокрема, складних випадків корупційних схем.

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