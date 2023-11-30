Суд арестовал 1,5 миллиона долларов криптоактивов экс-главы Госспецсвязи

Госспецсвязи

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и Специальная антикоррупционная прокуратура добились ареста 1,55 млн долл криптоактивов, нашедших у экс-председателя Госспецсвязи.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Соответствующее ходатайство поддержал Высший антикоррупционный суд, наложив арест на криптовалюту Tether USDT в количестве 1,2 млн единиц (на момент разоблачения – 1,2 млн долл), TRX в количестве 331 единиц (35 тыс долл) и 6,9 биткоинов (275 тыс долл), добавили в НАБУ.

Напомним:

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20 ноября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили руководство Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в завладении более 62 миллионами гривен государственных средств.

Следствие выяснило, что в течение 2020-2022 годов владелец группы компаний в сговоре с руководством Госспецсвязи разработали схему завладения бюджетными средствами, выделенными на закупку оборудования и программного обеспечения.

В этот же день Кабинет Министров уволил с должностей главу Госспецсвязи Юрия Щиголя и его заместителя по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Виктора Жору.

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В Госспецсвязи отреагировали на подозрение экс-главе Юрию Щиголю и заявили, что все закупки с 2020 года проводили с соблюдением законодательства. Ведомство призывает воздержаться от обвинений чиновников до решения суда.

Высший антикоррупционный суд арестовал на два месяца бывшего главу Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрия Щиголя.

Во время обыска у экс-председателя Госспецсвязи обнаружили 82 тыс евро и 72 тыс долл наличными. Во время обыска у Щиголя нашли криптокошелек с 1,5 млн долл на счету, рассказал прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Игорь Ткач.

По словам прокурора, Щиголь также располагает 1 201 285 единиц криптовалюты Tether USDT, что эквивалентно 1 201 928 долл, и 6,9 биткоина (265 тыс долл).

24 ноября Щиголь вышел из-под стражи через день после избрания ему меры пресечения.

Экономическая правда