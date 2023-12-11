В результате ночной атаки на Киев повреждены объекты энергосетей - Минэнерго

В результате ночной ракетной атаки на Киев в ночь на 11 декабря обесточены более сотни потребителей.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

"Продолжается осмотр поврежденных объектов", - говорится в сообщении.

В результате ночной атаки без напряжения в Киеве остаются 120 потребителей.

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Кроме того, согласно сообщению Минэнерго, в целом по Украине по разным причинам без света остается 491 населенный пункт. Это, в частности, боевые действия, технические причины и непогода.

Днепропетровская область

В результате неблагоприятных метеоусловий обесточивались 140 населенных пунктов (22,6 тысячи потребителей). На утро подключены 21,7 тысячи абонентов, еще остаются обесточенными 3,8 тысячи клиентов.

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Донецкая область

За сутки запитано 10 населенных пунктов (12,2 тысячи потребителей), обесточенных из-за боевых действий. Из-за обстрелов отключены 2 населенных пункта - 11,9 тысячи абонентов. Остаются без электроснабжения 113 населенных пунктов - 121,2 тысячи точек учета.

Запорожская область

По техническим причинам без электроэнергии 28 населенных пунктов (3,4 тысячи абонентов). Заживлено 3 населенных пункта - 144 абонента, остается без напряжения в результате боевых действий 63 населенных пункта (около 26 тысяч потребителей).

Кировоградская область

Из-за непогоды обесточены 7 населенных пунктов - около 700 абонентов.

Николаевская область

В результате технических причин и боевых действий обесточены 123 потребителя.

Одесская область

По техническим причинам без напряжения 1,9 тысячи точек учета.

Сумская область

Во время вражеского обстрела в одном из приграничных с РФ районов поврежден вводной газопровод. Есть отключения.

Тернопольская область

По техническим причинам обесточены 16 населенных пунктов - 5,7 тысячи потребителей.

Харьковская область

За сутки восстановлено электроснабжение 44 абонентам. Сейчас продолжается осмотр сетей, поврежденных в результате новых обстрелов, в четырех - пяти громадах области.

В результате боевых действий поврежден распределительный стальной подземный газопровод. Без газоснабжения более тысячи клиентов.

Херсонская область

В областном центре оживлены 139 абонентов, обесточенных из-за боевых действий, отключено около 5 тысяч потребителей. В области остаются без напряжения 47 населенных пунктов (более 26 тысяч точек учета).

Черниговская область

В области в результате боевых действий без напряжения - 12 населенных пунктов (1,3 тысячи абонентов).

В то же время ограничение электроснабжения не применяется ни в одной из областей. Введение графиков отключений бытовых потребителей не предусматривается.

"Ситуация в энергосистеме стабильная и контролируемая. Применение плановых отключений бытовых потребителей не предвидится", - отмечают в Минэнерго.

Обновлено.

Энергетики вернули свет в Дарницкий район столицы после ночной ракетной атаки РФ.

Об этом сообщает ДТЭК.

"Сегодня под утро российские оккупанты снова атаковали столицу ракетами. Повреждения получили объекты электросетей, из-за чего без света остались 120 частных домов в Дарницком районе.

Сразу после отбоя тревоги наши энергетики отправились на место и после разрешения ГСЧС приступили к ремонту. По состоянию на 11:46 мы вернули свет во все дома, обесточенные из-за обстрела. Спасибо ПВО за отличную работу!", - сообщили в компании.