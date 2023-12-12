Збій у роботі "Київстару" не вплине на оповіщення про повітряну тривогу в Києві - КМДА

У КМДА зазначили, що система оповіщення про повітряну тривогу працює у звичайному режимі, на її роботу не впливає збій в роботі мобільного оператора "Київстар".

Про це повідомила КМДА на своєму каналі у Telegram

Як зазначають, навіть у разі відключення електропостачання, модернізовані частина системи оповіщення може працювати автономно. У разі відключення не модернізованій частині про тривогу сповіщатиме поліція.

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У мобільному операторі "Київстар" підтвердили, що причиною масштабного збою в роботі зранку 12 грудня стала потужна хакерська атака, але запевнили, що персональні дані клієнтів у безпеці.

Гендиректор мобільного оператора "Київстар" Олександр Комаров заявив, що терміни відновлення роботи сервісів оператора незрозумілі.