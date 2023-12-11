Страховая компания "ИНГО" будет возмещать украинскому бизнесу убытки от последствий военных действий (укр)

Страхова компанія "ІНГО" розширює захист від воєнних ризиків для українського бізнесу. Упродовж 2022-2023 років компанія запроваджує нові страхові можливості для різних видів страхування та категорій клієнтів.

Згідно з новими умовами, "ІНГО" пропонує убезпечення майна для середнього та малого бізнесу. Підприємці тепер можуть отримати відшкодування збитків, якщо їх застраховані об'єкти постраждають внаслідок повітряних атак або диверсійних дій ворога на українській території, розташованій не ближче 100 км від лінії зіткнення.

Вже сьогодні можна застрахувати об'єкти на суму до 20 млн. грн.

Для отримання страхової виплати підприємствам потрібно буде представити стандартний перелік документів та письмову заяву до правоохоронних органів щодо кримінального правопорушення за статтею 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни" та відповідну копію витягу з ЄРДР за цією ж статтею.

Керівництво компанії зазначає, що у міжнародній практиці ризик війни у звичайних майнових договорах вважається форс-мажором і страхові виплати не передбачаються.

Однак "ІНГО" надає захист від подій, ймовірність настання яких висока, враховуючи нинішню ситуацію в Україні.

Директор департаменту андерайтингу СК "ІНГО" Андрій Семченко наголосив: "Війни з такою інтенсивністю обстрілів та масштабів руйнувань у ХХІ сторіччі світ ще не бачив. Тому перестраховики поки що не виявляють вираженого бажання до страхування майна від воєнних ризиків з України, хоча й перемовини досі тривають".

Попри все "ІНГО" вже сьогодні готова запропонувати вигідні умови страхування для підприємств, використовуючи власні компетенції та статистику.

Раніше компанія оголошувала про захист від воєнних ризиків у інших видах страхування таких як страхування вантажоперевезень (як морських, так і наземних), КАСКО, медичне страхування, страхування від нещасного випадку, страхування посівів на полях, житла фізичних осіб тощо та планує подальше розширення цього переліку.