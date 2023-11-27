Мировые цены на золото выросли до 6-месячного максимума: причины

reuters

Цены на золото в понедельник достигли более чем шестимесячного максимума, закрепившись выше уровня 2000 долларов за унцию, поскольку ослабление доллара и ожидания прекращения повышения процентных ставок в США повысили спрос.

Об этом пишет Reuters.

Спотовое золото подорожало на 0,5% до 2 012,33 долларов за унцию к 11:47 по Гринвичу, после того, как достигло максимума с 16 мая на уровне 2 017,82 долларов. Фьючерсы на американское золото также выросли на 0,5% до 2 013,10 долларов.

Доллар снизился на 0,1% по отношению к корзине основных валют, колеблясь возле более чем двухмесячного минимума, достигнутого на прошлой неделе, и делая золото менее дорогим для держателей других валют.

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"Золото взлетает, и на самом деле это объясняется тем, что оно наконец-то существенно превысило отметку в 2 тыс долл", - сказал старший рыночный аналитик OANDA Крейг Эрлам, описывая этот шаг как "чисто технический" и обусловленный данными об инфляции в США на прошлой неделе и отчетом о занятости населения.

Внимание инвесторов приковано к публикации пересмотренных показателей ВВП США за третий квартал в среду и индекса цен PCE, любимого показателя инфляции ФРС, в четверг.

"Экономические показатели, которые выйдут из США на этой неделе, как по росту, так и по инфляции, станут решающими для того, останется ли золото выше 2000 долларов", - сказал аналитик финансового рынка Capital.com Кайл Родда.

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Последние данные, указывающие на замедление инфляции в США, усилили ожидания более раннего, чем ожидалось, смягчения монетарных условий со стороны ФРС.

Трейдеры ожидают, что ФРС сохранит ставки в декабре, при этом заложив в цену около 60% вероятности снижения ставок в мае следующего года.

Более низкие процентные ставки снижают альтернативную стоимость владения беспроцентными активами, что часто приводит к росту цен на золото.

Серебро подскочило в цене на 1,9% до 24,76 долларов за унцию, платина выросла на 0,1% до 931,70 долларов, а палладий подорожал на 0,9% до 1078,56 долларов за унцию.

Экономическая правда