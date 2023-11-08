Британия ввела санкции против российского золотодобывающего сектора

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Министерство иностранных дел Великобритании объявило о новых санкциях против 29 физических и юридических лиц, работающих в российском золотодобывающем, нефтяном и стратегическом секторах и поддерживающих их.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Соединенного Королевства.

В санкционный список попали, в частности, крупнейший российский золотоперерабатывающий завод, российские олигархи и бизнес, а также третьи страны, подпитывающие доходы России от войны.

"Рынки золота и нефти России имеют тесные связи с Кремлем и являются важными источниками дохода для его незаконного вторжения в Украину. Золото является значительным источником дохода для военных усилий России – одно из самых высоких по стоимости после нефти и газа, которое принесло 12,6 млрд фунтов стерлингов российской экономике в 2021 году", - говорится в сообщении.

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Под санкции попали сеть, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, ответственная за перевод в Россию доходов от золота на сумму свыше $300 млн, - Paloma Precious DMCC, а также стоящее за компанией главное лицо Говард Джон Бейкер.

Также в новом списке два крупнейших российских производителя золота - Nordgold (и жены миллиардера Алексея Мордашова Марины, владеющей 52% акций) и Highland Gold и ее владельца Владислава Свиблова, владелец группы компаний "Южуралзолото" Константин Струков, Уральская горно-металлургическая компания ), которая также производит цветные металлы и золото и находится под санкциями США.

Также под санкции попал крупнейший российский афинажный завод "Красцветмет", Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) и другие компании.

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Напоминаем:

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли 8 августа объявил о новых "знаковых" санкциях, направленных на ограничение доступа России к закупке военного оборудования.