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Кабмин объявил реформу предприятий-производителей тепла

Вторник, 28 ноября 2023, 13:38 - Лия Ильченко

Кабинет министров Украины утвердил концепцию программы модернизации государственных и коммунальных предприятий-производителей тепловой энергии до 2030 года.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Утверждаем концепцию программы модернизации государственных и коммунальных предприятий-производителей тепловой энергии. Речь идет о капитальном ремонте, стопроцентном учете, повышении эффективности и надежности, создании условий для привлечения инвестиций", - сказал Шмыгаль.

По его словам, ожидается, что до 2030 года будет отремонтировано 3 тыс. км теплосетей, установлено 35 тыс. индивидуальных тепловых пунктов. В результате, потери теплоэнергии снизятся до 11%.

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Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, документом определено, что Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины является государственным заказчиком соответствующей государственной целевой экономической программы.

По его словам, концепция предусматривает решение на общегосударственном уровне таких задач как: 

  • разработка и обновление схем теплоснабжения населенных пунктов; 
  • обеспечение 100% коммерческого учета тепловой энергии; 
  • модернизация тепловых вводов потребителей; 
  • капитальный ремонт и реконструкции объектов централизованного теплоснабжения, отработавших нормативный срок эксплуатации; 
  • повышение эффективности и надежности систем централизованного теплоснабжения; 
  • сокращение потребления и замещения природного газа в процессах производства тепловой энергии; 
  • развитие диспетчеризации и внедрение энергетического менеджмента на предприятиях сферы теплоснабжения.

Кроме того, положения концепции предусматривают государственную поддержку и стимулирование органов местного самоуправления и предприятий сферы теплоснабжения в решении этих задач.

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