Кабмин объявил реформу предприятий-производителей тепла
Кабинет министров Украины утвердил концепцию программы модернизации государственных и коммунальных предприятий-производителей тепловой энергии до 2030 года.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
"Утверждаем концепцию программы модернизации государственных и коммунальных предприятий-производителей тепловой энергии. Речь идет о капитальном ремонте, стопроцентном учете, повышении эффективности и надежности, создании условий для привлечения инвестиций", - сказал Шмыгаль.
По его словам, ожидается, что до 2030 года будет отремонтировано 3 тыс. км теплосетей, установлено 35 тыс. индивидуальных тепловых пунктов. В результате, потери теплоэнергии снизятся до 11%.
Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, документом определено, что Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины является государственным заказчиком соответствующей государственной целевой экономической программы.
По его словам, концепция предусматривает решение на общегосударственном уровне таких задач как:
- разработка и обновление схем теплоснабжения населенных пунктов;
- обеспечение 100% коммерческого учета тепловой энергии;
- модернизация тепловых вводов потребителей;
- капитальный ремонт и реконструкции объектов централизованного теплоснабжения, отработавших нормативный срок эксплуатации;
- повышение эффективности и надежности систем централизованного теплоснабжения;
- сокращение потребления и замещения природного газа в процессах производства тепловой энергии;
- развитие диспетчеризации и внедрение энергетического менеджмента на предприятиях сферы теплоснабжения.
Кроме того, положения концепции предусматривают государственную поддержку и стимулирование органов местного самоуправления и предприятий сферы теплоснабжения в решении этих задач.