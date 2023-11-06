"Мы готовимся к худшей зиме в истории" - Кулеба
Украина старается защитить свои электростанции от обстрелов как можно лучше, но готовится к худшей зиме в своей истории.
Об этом в интервью Die Welt заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Это заявление прозвучало в контексте слов министра, о том, что Украина уже не надеется на передачу ФРГ дальнобойных Taurus.
"Мы готовимся к самой ужасной зиме в истории. Поэтому мы закроем глаза, если не получим Taurus, но получим системы ПВО. ", – сказал Кулеба.
По словами министра, Украина старается защитить свои электростанции как можно лучше.
"Но русские учатся. Они еще раз проверят нашу выносливость своими ракетами", - добавил он.
Кулеба подчеркнул, что Украина оказалась в тени войны в Газе и теряет фокус.
"Но для Европы по прежнему все поставлено на карту", - отметил он.
Напоминаем:
2 ноября Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине. Он охватывает разнообразное оборудование - от бронемашин до защитных очков.
В прошлом месяце немецкое правительство сообщило о помощи ЗРК IRIS-T.