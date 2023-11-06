"Мы готовимся к худшей зиме в истории" - Кулеба

Украина старается защитить свои электростанции от обстрелов как можно лучше, но готовится к худшей зиме в своей истории.

Об этом в интервью Die Welt заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Это заявление прозвучало в контексте слов министра, о том, что Украина уже не надеется на передачу ФРГ дальнобойных Taurus.

"Мы готовимся к самой ужасной зиме в истории. Поэтому мы закроем глаза, если не получим Taurus, но получим системы ПВО. ", – сказал Кулеба.

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По словами министра, Украина старается защитить свои электростанции как можно лучше.

"Но русские учатся. Они еще раз проверят нашу выносливость своими ракетами", - добавил он.

Кулеба подчеркнул, что Украина оказалась в тени войны в Газе и теряет фокус.

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"Но для Европы по прежнему все поставлено на карту", - отметил он.

Напоминаем:

2 ноября Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине. Он охватывает разнообразное оборудование - от бронемашин до защитных очков.

В прошлом месяце немецкое правительство сообщило о помощи ЗРК IRIS-T.