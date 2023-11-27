Блокада польской границы ведет к росту розничных цен импортных товаров - опрос

Блокада польской границы существенно усложнила доставку импортной продукции из Европы, приоритет розничных сетей на украинскую продукцию снизил риски для потребителя, однако повышается риск роста цен на ряд категорий товаров.

Такие результаты показал опрос ритейлеров, проведенный агентством "Интерфакс-Украина".

"КОЛО"

Об этом, в частности, заявили в торговой сети "КОЛО".

Реклама:

"КОЛО" приоритезирует украинское производство и украинскую продукцию. Однако некоторые продукты, такие как какао, кофе, апельсины, соль – это преимущественно импорт.

"На сегодняшний день оценка наших рисков составляет 25-30 млн грн в месяц, в частности, в категориях кондитерских изделий, алкоголя, сыров, цитрусовых", - сообщила агентству генеральный директор сети "КОЛО" Марина Сергиенко.

Она отметила, что сейчас сеть формирует небольшие запасы на складах под рождественско-новогодний период, а блокирование польско-украинской границы негативно влияет на бизнес-процессы.

Реклама:

"Это может привести к дефициту некоторых товаров на полках. Важно понимать, что это может затронуть и продукцию украинского производства из-за отсутствия составляющих их изготовления или упаковочных материалов", - добавила она.

В "КОЛО" констатировали, что использование других пунктов пропуска не решает проблему, поскольку значительное накопление транспорта на этих пунктах приводит к дополнительным финансовым затратам и замедлению прохождения границы.

"К примеру, пересечение украинско-румынской границы может увеличить срок доставки на два-три дня, приводя к увеличению стоимости доставки на 600-1000 евро за один рейс. В таких условиях, даже если перевозка товаров через другие границы станет возможной, проблемы с температурным режимом при транспортировке могут остаться критическими для продуктов питания, что может привести к дальнейшим потерям и ухудшению ситуации на рынке", - отметила Сергиенко.

АТБ

В пресс-службе АТБ сообщили, что кроме польских товаров через заблокированные пункты перехода доставляются товары из стран Прибалтики, Германии, Голландии, Бельгии, доля которых в ассортименте АТБ-Маркета достаточно весома.

В частности, высокая доля польских производителей в ассортименте категорий молочной продукции, замороженных овощей и фруктов, макаронных изделий, напитков и алкогольной продукции, моющих и косметических средств.

"Эпицентр"

В пресс-службе "Эпицентр" сообщили, что работают через польские порты, в частности Гданьск и Гдыню, блокировка границы повлияла на количество товаров, которые можно ввозить на территорию Украины, однако доля собственного импорта в сети невысока.

"Команда много лет подряд работает над уменьшением импортозависимости: переключились на украинских производителей, предпочитаем национальных поставщиков и развиваем собственное производство. Поэтому все эти меры нивелируют проблемы с польской границей", - сообщили в пресс-службе.

"ЭКО Маркет"

Заместитель генерального директора "ЭКО Маркет" по логистике Наталья Красникова сообщила "Интерфакс-Украина", что на некоторых складах дистрибьюторов в Украине наблюдается уменьшение остатков, на это прямо влияет то, что из-за бойкотов пропускных пунктов на границах заказы на доставку из Европы выполняются примерно наполовину.

"В такой ситуации мы замечаем нежелание перевозчиков вообще брать новые заказы (груз на борт авто) во время забастовки, ведь к ним могут применяться штрафные санкции со стороны покупателей из-за невозможности выполнить обязательство", - сказала она.

По мнению Красниковой, в краткосрочной перспективе маловероятно сильное влияние этих факторов на цены для конечных покупателей. Однако если ситуация затянется, цены начнут расти, прежде всего на импортные товары.

"Стоимость отечественных товаров должна измениться минимально (за исключением тех товаров, где преобладает доля импортных составляющих). Все это может привести к перераспределению рынка в пользу украинских компаний, чьи производственные мощности находятся в Украине, составляющие продуктов также производятся здесь, а сами предприятия имеют достаточный уровень производства, чтобы закрыть ниши, которые ранее занимал импорт", – считает Красникова.