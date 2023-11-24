Блокада границы: Украина предложила открыть дополнительные пункты для пропуска пустых грузовиков

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Украина предложила Польше открыть дополнительный пункт или несколько пунктов для пропуска пустого грузового транспорта.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, ущерб от блокировки границы уже достиг сотен миллионов гривен.

Высоцкий рассказал, что сейчас с польской стороной обсуждается идея открытия одного или нескольких пунктов для пропуска пустого транспорта.

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По его мнению, это позволит ускорить движение грузовиков в обе стороны, что поможет перевозчикам украинским и польским лучше работать.

Что касается результатов трехсторонних переговоров между Украиной, Польшей и Европейской Комиссией 23 ноября, замминистра сообщил, что видение Украины и Еврокомиссии совпадает – организованный польскими перевозчиками митинг не отвечает заявленным целям.

"Мы видим факты, когда гуманитарные грузы не пропускаются. Поэтому речь идет о нарушении базовых международных конвенций в части свободного передвижения критических товаров", – заявил Высоцкий.

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Этот аргумент будет приведен на переговорах украинского и польского правительства, которые пройдут в субботу, 25 ноября.

Окончательную сумму ущерба от блокады сейчас оценить сложно, но речь уже идет о сотнях миллионов гривен.

"Надеемся, что в итоге это завершится, и сумма потерь не достигнет миллионов евро", - сказал Высоцкий.

Напоминаем:

На 9 утра 24 ноября продолжается блокирование трех направлений на границе с Польшей: "Ягодин", "Рава-Русская" и "Краковец". Там, по информации польских пограничников, в сторону Украины в очереди находятся 2300 грузовиков.

Польские фермеры, присоединившиеся к блокаде перевозчиков на границе с Украиной, планируют продлить свой протест до 3 января.