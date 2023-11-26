Со следующей недели блокада пункта пропуска "Шегини" будет продолжаться круглосуточно

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Польские перевозчики с 27 ноября на пункте пропуска "Шегини" будут блокировать движение транспорта круглосуточно.

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона "Единые новости".

По его словам, ранее участники акции начали ограничивать движение напротив пункта пропуска "Шегини" с 23 ноября только в дневное время с (9:00 по 20:00 по польскому времени). Однако со следующей недели, а именно 27 ноября, ограничение движения будет продолжаться круглосуточно.

Также представитель ГСЧС добавил, что блокирование движения касаются именно 4 направлений ("Ягодин - Дорогуск", "Краковец - Корчева", "Рава-Русская - Гребенное", "Шегини - Медика"), поскольку они позволят пересекать границу грузовикам массой более 7,5 тонн. Все остальные пункты пропуска на границе с Польшей рассчитаны на транспорт весом до 7,5 тонн.

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По состоянию на 26 ноября на этих четырех направлениях в очередях со стороны Польши находилось где-то 3,5 тыс грузовиков, больше всего - напротив пункта пропуска "Шегини", а также напротив пункта пропуска "Рава-Русская".

Напомним:

На трех пунктах пропуска, которые блокируют польские перевозчики, ожидают въезда в Украину около 2000 транспортных средств.

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