Украина второй день подряд привлекала аварийную помощь для энергосистемы от Румынии, сейчас потребление снизилось

Потепление в Украине снизило уровень потребления в энергосистеме, однако 23 ноября наблюдался дефицит и приходилось привлекать аварийную помощь от Румынии.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

24 ноября ситуация на электростанциях остается сложной: один из блоков после ремонта вернулся в работу, но на нескольких продолжаются аварийные ремонты.

23 ноября, в энергосистеме второй день подряд был зафиксирован дефицит электроэнергии из-за похолодания. Это привело к дополнительной нагрузке на электростанции, что, в свою очередь, повлекло за собой остановку и выход в аварийный ремонт нескольких блоков. Имеющегося на рынке объема импортной электроэнергии не хватило для того, чтобы заместить весь объем непроизводимой остановленными блоками электроэнергии.

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Для поддержания баланса между производством и потреблением "Укрэнерго" 23 ноября активировала аварийная помощь от оператора системы передачи Румынии общим объемом 1200 МВт*ч.

Из-за погодных условий отключено 167 населенных пунктов. По боевым действиям и по другим причинам без света остается 477 населенных пунктов.

Напоминаем:

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НЭК "Укрэнерго" вечером 22 ноября привлекала аварийную помощь из Словакии, Польши и Румынии.