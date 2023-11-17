Еврокомиссия предлагает запретить продажу России нефтяных танкеров
Европейская комиссия предлагает запретить продажу России танкеров для сырой нефти и нефтепродуктов.
Эти меры рассматриваются, чтобы предотвратить обход Москвой западных санкций в отношении российской нефти с помощью теневого флота судов, пишет Reuters.
Соответствующие предложения обсуждались 17 ноября послами правительств ЕС.
Также речь идет о том, что продажа танкеров третьим странам должна включать договорные положения о том, что корабли не могут быть перепроданы России.
Кроме того, третьим странам хотят запретить использование таких танкеров для перевозки российской сырой нефти или нефтепродуктов с нарушением западных ценовых ограничений, то есть, если цена сырой нефти превышает 60 долларов за баррель.
Напоминаем:
В сентябре сообщалось, что России удалось избежать ограничений "Большой семерки" на большую часть своего нефтяного экспорта, и такое изменение торговых потоков будет способствовать увеличению доходов Кремля, поскольку цены на нефть растут до 100 долларов за баррель.
16 ноября Соединенные Штаты Америки усилили санкции против России. Среди прочего, под ограничения попали три танкера под флагом Либерии, нарушавшие ценовой потолок на нефть.
15 ноября Министерство финансов США запросило у судоходных компаний из 30 стран информацию примерно о сотне судов, подозреваемых в транспортировке российской нефти, с нарушением западных санкций.
В октябре США ввели санкции, причиной которых стали нарушения ценового потолка при продаже российской нефти.