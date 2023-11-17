Еврокомиссия предлагает запретить продажу России нефтяных танкеров

Европейская комиссия предлагает запретить продажу России танкеров для сырой нефти и нефтепродуктов.

Эти меры рассматриваются, чтобы предотвратить обход Москвой западных санкций в отношении российской нефти с помощью теневого флота судов, пишет Reuters.

Соответствующие предложения обсуждались 17 ноября послами правительств ЕС.

Также речь идет о том, что продажа танкеров третьим странам должна включать договорные положения о том, что корабли не могут быть перепроданы России.

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Кроме того, третьим странам хотят запретить использование таких танкеров для перевозки российской сырой нефти или нефтепродуктов с нарушением западных ценовых ограничений, то есть, если цена сырой нефти превышает 60 долларов за баррель.

Напоминаем:

В сентябре сообщалось, что России удалось избежать ограничений "Большой семерки" на большую часть своего нефтяного экспорта, и такое изменение торговых потоков будет способствовать увеличению доходов Кремля, поскольку цены на нефть растут до 100 долларов за баррель.

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16 ноября Соединенные Штаты Америки усилили санкции против России. Среди прочего, под ограничения попали три танкера под флагом Либерии, нарушавшие ценовой потолок на нефть.

15 ноября Министерство финансов США запросило у судоходных компаний из 30 стран информацию примерно о сотне судов, подозреваемых в транспортировке российской нефти, с нарушением западных санкций.

В октябре США ввели санкции, причиной которых стали нарушения ценового потолка при продаже российской нефти.