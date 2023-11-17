Чехія просить продовжити виключення із санкцій ЄС для металургійного заводу з Росії

Чехія просить держави Європейського Союзу продовжити санкційне виключення для російського Новолипецького металургійного комбінату (НЛМК), оскільки залежна від імпорту його продукції для своєї автомобільної промисловості.

Про це виданню Politico стало відомо від трьох європейських дипломатів, пише "Європейська правда".

Чехія є одним із провідних європейських центрів автомобільного виробництва, зокрема концерну Volkswagen Group і південнокорейської Hyundai Motor. Виробникам потрібна сталь, з якої виготовляється значна частина кузова і багатьох інших компонентів автомобіля.

Завод у Новолипецьку, один із найбільших у РФ, є ключовим постачальником сталі для Чехії. Він виробляє майже весь свій плоский і сортовий прокат в Росії, але майже чверть його прокатних потужностей перебуває в Європі, зокрема Бельгії, Франції та Італії.

Реклама:

Чехія просить відкласти кінець перехідного періоду заборони на імпорт продукції НЛМК, щоб мати можливість продовжувати використовувати російську сталь, з кінця 2024 до 2028 року. Серед причин, за даними Politico, зростання цін на енергоносії, яке ускладнило пошук альтернатив російської сталевої продукції для європейських компаній.

Наразі незрозуміло, чи підтримають прохання Праги інші країни ЄС, але в Бельгії таку вимогу висувала Валлонія, чий інвестиційний фонд володіє 49% акцій дочірньої компанії НЛМК у країні.

Зазначимо, що автомобільний сектор є основою економіки Чехії, на нього припадає близько 10% національного ВВП, що є одним із найвищих показників у світі.

Реклама:

Нагадуємо:

Топ-дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель разом із Європейською комісією 15 листопада представили державам-членам пропозицію щодо дванадцятого пакета санкцій проти Росії.

Пропозиція передбачає запровадження санкцій проти понад ще 120 фізичних та юридичних осіб за їхню роль у підриві суверенітету та територіальної цілісності України. Йдеться про представників військового, оборонного та ІТ-секторів РФ, а також "інших важливих економічних операторів".

Також Єврокомісія пропонує запровадити нові заборони на імпорт та експорт, а також заходи, спрямовані на посилення стелі ціни на нафту та протидію ухилянню від санкцій Європейського Союзу.