"Укрнафта" вдвое увеличит доходы за первый год под управлением государства

За первый год работы под управлением государства ПАО "Укрнафта" получит 95 млрд грн дохода, что вдвое превысит среднегодовой показатель за последнее десятилетие.

Об этом сообщил гендиректор "Укрнафты" Сергей Корецкий.

Корецкий отметил, что чистая прибыль компании за первое полугодие 2023 года составила 14,1 млрд грн. На сегодня чистая прибыль превысила 20 млрд грн.

"И это намного больше, чем за предыдущие годы. Для сравнения, кумулятивный результат за предыдущие 10 лет - миллиардные убытки. Планируем, что доход компании за 2023 год будет на уровне 95 млрд грн. То есть, более чем вдвое превысит среднегодовой за последнее десятилетие", - заявил Корецкий.

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По словам гендиректора компании, план налоговых платежей за весь 2023 год - 27 млрд грн, в том числе - около 5 млрд грн налога на прибыль. За последние 10 лет было уплачено 12 млрд грн налога на прибыль.

Кроме того, государство получит от Укрнафты не менее 6 млрд грн дивидендов, что является рекордом за последние 10 лет.

Однако планы "Укрнафты" увеличить добычу нефти на 6% в 2023 году по сравнению с 2022 годом не реализуется, поскольку прирост добычи будет меньше, чем ожидалось, он все же состоится. Добыча газа, наоборот, превысит плановые показатели.

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Также планы по бурению новых скважин будут оставаться без изменений: 9 скважин в 2023 году и 30 скважин в 2024 году. Для сравнения, в последние годы Укрнафта бурила по 1-2 скважины в год.

Корецкий также сообщил о ряде важных изменений в деятельности компании. В частности, "Укрнафта" начала создавать собственный парк бензовозов, использовать лицензию поставщика электроэнергии, уменьшать проблемную дебиторскую задолженность и увеличивать продажи в сети АЗС.

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Напомним:

"Укрнафта" подписала рамочное соглашение о сотрудничестве в области нефтедобычи со швейцарской Weatherford International.

В ноябре 2022 года активы компаний "Укрнафта", ЧАО "Укртатнафта", АО "Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ" и ЧАО "Запорожтрансформатор" передали в управление Министерства обороны.

По результатам января-апреля "Украфта" заработала около 7 миллиардов гривен чистой прибыли - этот показатель значительно превышает всю годовую прибыль в 2020 и 2021 годах.

По результатам I квартала года "Укрнафта" перечислила в государственный бюджет 1,187 млрд грн налога на прибыль - рекордный платеж превысил весь объем налогов в 2022 году.

По словам Корецкого, АО "Укрнафта" ставит стратегической целью до 2027 года удвоить добычу нефти и природного газа до 3 млн тонн и 2 млрд куб. м соответственно. В 2023 году компания планирует увеличить добычу нефти на 5,8% (на 0,077 млн тонн) по сравнению с прошлым годом - до 1,447 млн тонн, газа - на 0,3% (на 0,003 млн куб. м), до 1,04 млрд куб. м.