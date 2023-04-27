Deutsche Bank сократит 800 рабочих мест, несмотря на успешный первый квартал

Deutsche Bank планирует сократить 800 рабочих мест в рамках новой программы экономии средств, несмотря на более значительный, чем ожидалось, рост прибыли за первый квартал.

Об этом сообщает Reuters.

Последнее сокращение количества рабочей силы банка упразднило наращивание персонала за последние кварталы.

Увольнения будут направлены на персонал по всему банку, но они будут сосредоточены на старших должностях, не работающих с клиентами.

Руководство банка описывает этот шаг как одно из нескольких мер, направленных на сокращение расходов на дополнительные 500 млн евро в течение следующих нескольких лет.

По состоянию на конец первого квартала штат Deutsche Bank насчитывал 86 712 человек.

Деятельность Deutsche Bank отражала квартальное увеличение дохода из-за повышения процентных ставок, что компенсировало падение доходов инвестиционного банка.

Банк получил прибыль 11-й квартал подряд после нескольких лет убытков.

Чистая прибыль, принадлежащая акционерам, в первом квартале составила 1,158 млрд евро (1,28 млрд долл.). В прошлом году прибылью в первом квартале составила 1,060 млрд евро.