В ЕС отрицают связь между финансовой помощью для Украины и деньгами для Венгрии

В Еврокомиссии заявили, что Венгрия получит заблокированные сейчас средства, если преодолеет коррупцию и проблемы с верховенством права.

Об этом в интервью Радио Свобода рассказала вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова, сообщает "Европейская правда".

"Венгрия сейчас работает над реформами, и они принимают меры, чтобы убедить нас, что они исправили вещи, которые мы хотели, чтобы они исправили, – очень конкретные вещи. И тогда, если они справятся, мы можем высвободить деньги", – отметила Юрова.

На вопрос о возможном соглашении с Венгрией, по которому Брюссель высвободит для нее средства, а взамен Будапешт согласится на пересмотр бюджета ЕС, включающий, в частности, помощь Украине, представитель Еврокомиссии ответила отрицательно.

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"Точно нет. Нет, не такое соглашение. Такого соглашения не будет. Я сказала вам, что это скорее техническая оценка того, что они (венгерская сторона – ред.) делают, и мы должны настаивать на том, чтобы они сделали все, что обещали", – сказала Юрова.

Она добавила, что решение о деньгах для Венгрии должно быть принято в течение нескольких недель.

Напомним, ранее комитеты Европарламента по бюджетным вопросам и иностранным делам абсолютным большинством поддержали предложение многолетнего плана поддержки Украины объемом 50 млрд евро.

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Программа для Украины на 50 млрд евро является частью пересмотра долгосрочного бюджета ЕС в связи с рядом кризисных событий, произошедших после 2021 года.

Агентство Bloomberg сообщало, что Венгрия предложила разделить будущий 50-миллиардный пакет помощи Украине.

Также источники агентства рассказали, что ЕС может разблокировать почти 13 миллиардов евро финансирования для Венгрии в этом году, чтобы заставить правительство Виктора Орбана уменьшить его сопротивление в выделении поддержки Украине.

На фоне этих усилий Украина изъяла венгерский OTP Bank из списка "спонсоров войны", удовлетворив одно из ключевых требований Будапешта.

Европейская правда