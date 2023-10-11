ЕС требует от технологических компаний бороться с дезинформацией о войне в Израиле

В Еврокомиссии обратились к технологическим компаниям по удалению дезинформации о войне в Израиле со своих платформ.

Об этом пишет Reuters.

После начала конфликта между боевиками ХАМАС и Израилем в социальных сетях заметили всплеск дезинформации, связанной с противостоянием, в частности поддельные изображения и видео с неправильными метками, а также изображения откровенного насилия.

Европейский комиссар по вопросам внутренней торговли и услуг Тьерри Бретон обратился к Илону Маску по сдерживанию дезинформации на его платформе X, предупредив, что она используется для распространения незаконного контента и ложной информации после недавнего насилия на Ближнем Востоке.

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Бретон сделал подобное предупреждение генеральному директору Meta Марку Цукербергу, призывая компанию обеспечить строгое соответствие европейскому законодательству.

В своих письмах к Маску и Цукербергу Бретон сказал, что у их компаний было 24 часа, чтобы сообщить ЕС, как они прекращают вредоносный контент на своих платформах.

Теперь Еврокомиссия пытается напомнить всем компаниям социальных сетей, что они обязаны по закону предотвращать распространение вредоносного контента, связанного с ХАМАС.

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Недавно введенный закон о цифровых услугах (DSA) требует от крупных онлайн-платформ, включая X и Facebook, удалять незаконный контент и принимать меры для устранения рисков для общественной безопасности и гражданского дискурса.

В случае нарушения законодательства компании грозит штраф в размере до 6% мирового оборота, а неоднократным нарушителям может быть даже запрещено работать в ЕС.

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Напомним:

В результате нападения ХАМАСа в Израиле в соцсети X (Twitter) появилось большое количество дезинформации и путаницы. Это показало, что изменения политики, внесенные Маском, сделали ее ненадежной во время кризиса.