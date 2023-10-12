ЕС дает TikTok 24 часа для борьбы с дезинформацией

getty images

Еврокомиссар по вопросам промышленности Тьерри Бретон заявил, что TikTok имеет 24 часа на информирование о мерах, которые он принял для противодействия дезинформации у себя на платформе после нападения группировки ХАМАС на Израиль.

Об этом пишет Reuters.

В письме к TikTok Бретон отметил, что у него есть признаки того, что социальная сеть используется для распространения незаконного контента и дезинформации в ЕС после атак ХАМАС в Израиле.

Комиссар ЕС по вопросам промышленности заявил, что компания TikTok имеет 24 часа на информирование о мерах, которые она приняла для противодействия дезинформации у себя на платформе.

Реклама:

Он также добавил, что правила модерации контента четко прописаны в Законе ЕС о цифровых услугах (DSA), и в своем письме изложил определенные обязательства.

Недавно введенный в действие DSA требует от крупных онлайн-платформ прилагать больше усилий для удаления незаконного контента и принимать меры для преодоления рисков для общественной безопасности и гражданского дискурса.

Напомним:

Реклама:

Платформа социальных медиа X (ранее Twitter) удалила сотни учетных записей, аффилированных с террористической группировкой ХАМАС, и приняла меры для удаления или обозначения десятков тысяч содержимого после нападения боевиков на Израиль.

Ранее в Еврокомиссии обратились к технологическим компаниям по удалению дезинформации о войне в Израиле со своих платформ.