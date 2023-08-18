Молдова модернизирует железнодорожную инфраструктуру для экспорта украинского зерна

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Молдова начала активное сотрудничество с Украиной, Румынией и донорскими организациями для модернизации своей железнодорожной инфраструктуры, чтобы помочь Украине нарастить экспорт агропродукции.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Молдовы Нику Попеску, передает "Интерфакс-Украина".

"С первого дня полномасштабного вторжения России в Украину мы убедились в том, что экспорт и импорт из Украины и в Украину ускоряется. Мы видим, что Украина прилагает огромные усилия на поле боя. Но также важно Украине поддерживать свою экономическую жизнедеятельность, свой экспортный потенциал", – заявил Попеску.

Он подчеркнул, что Молдова осознает важность экспорта Украиной зерна.

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"Украина, Молдова, страны Европейского Союза, Ближний Восток, Африканские страны не должны зависеть только от черноморского экспортного канала. Мы должны убедиться, что существует мощная развивающаяся инфраструктура, которая позволит в следующие 10-20 лет обеспечить экономические интересы Украины, особенно если речь идет о пищевом рынке", – подчеркнул он.

Министр признал, что инфраструктура Молдовы "не настолько хорошо развита". Попеску напомнил, что правительство страны и руководство Молдавской железной дороги плотно сотрудничают с АО "Укрзализныця", чтобы модернизировать молдавскую железнодорожную систему.

В следующие 10-20 лет усилия будут направлены на обустройство железнодорожной инфраструктуры и железнодорожных путей.

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