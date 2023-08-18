Молдова модернизирует железнодорожную инфраструктуру для экспорта украинского зерна
Молдова начала активное сотрудничество с Украиной, Румынией и донорскими организациями для модернизации своей железнодорожной инфраструктуры, чтобы помочь Украине нарастить экспорт агропродукции.
Об этом сообщил вице-премьер-министр Молдовы Нику Попеску, передает "Интерфакс-Украина".
"С первого дня полномасштабного вторжения России в Украину мы убедились в том, что экспорт и импорт из Украины и в Украину ускоряется. Мы видим, что Украина прилагает огромные усилия на поле боя. Но также важно Украине поддерживать свою экономическую жизнедеятельность, свой экспортный потенциал", – заявил Попеску.
Он подчеркнул, что Молдова осознает важность экспорта Украиной зерна.
"Украина, Молдова, страны Европейского Союза, Ближний Восток, Африканские страны не должны зависеть только от черноморского экспортного канала. Мы должны убедиться, что существует мощная развивающаяся инфраструктура, которая позволит в следующие 10-20 лет обеспечить экономические интересы Украины, особенно если речь идет о пищевом рынке", – подчеркнул он.
Министр признал, что инфраструктура Молдовы "не настолько хорошо развита". Попеску напомнил, что правительство страны и руководство Молдавской железной дороги плотно сотрудничают с АО "Укрзализныця", чтобы модернизировать молдавскую железнодорожную систему.
В следующие 10-20 лет усилия будут направлены на обустройство железнодорожной инфраструктуры и железнодорожных путей.