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Молдова предоставит скидку на транзит украинского зерна по железной дороге до трех портов

Пятница, 14 июля 2023, 11:53 - Анастасия Жарикова

Молдавская железная дорога согласовала скидку в размере 27% к существующим тарифам на транзитные перевозки украинской агропродукции по территории страны в направлении портов Рени, Джурджулешты и Галац.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Новые тарифные условия будут действовать с 15 июля 2023 года. Согласно новым условиям на транзитные грузы:

Применение коэффициента на скидки к базовым тарифам применяется при соблюдении объемов перевозок всеми экспедиторскими организациями.

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Для пересчета тарифа необходимо соблюдение одного из двух условий: выполнение установленного объема грузовых перевозок за месяц или среднемесячный объем перевозимых грузов за последние три месяца должен быть больше или равняться установленному объему грузовых перевозок за месяц.

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Экономическая правда

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Молдова железная дорога агросектор экспорт порты
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