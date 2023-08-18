Молдова модернізує залізничну інфраструктуру для експорту українського зерна

ipn.md

Молдова розпочала активну співпрацю з Україною, Румунією та донорськими організаціями для модернізації своєї залізничної інфраструктури, щоб допомогти Україні наростити експорт агропродукції.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр Молдови Ніку Попеску, передає "Інтерфакс-Україна".

"Із першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми переконалися в тому, що експорт та імпорт з України та в Україну прискорюється. Ми бачимо, що Україна докладає величезних зусиль на полі бою. Але також важливо Україні підтримувати свою економічну життєдіяльність, свій експортний потенціал", – заявив Попеску.

Він наголосив, що Молдова усвідомлює важливість експорту Україною зерна.

Реклама:

"Україна, Молдова, країни Європейського Союзу, Близький Схід, Африканські Країни не повинні залежати тільки від чорноморського експортного каналу. Ми повинні переконатися, що існує потужна інфраструктура, що розвивається, яка дозволить у наступні 10-20 років забезпечити економічні інтереси України, особливо якщо йдеться про харчовий ринок", – наголосив він.

Міністр визнав, що інфраструктура Молдови "не настільки добре розвинена". Попеску нагадав, що уряд країни та керівництво Молдовської залізниці щільно співпрацюють із АТ "Укрзалізниця", щоб модернізувати молдовську залізничну систему.

У наступні 10-20 років зусилля будуть спрямовані на облаштування залізничної інфраструктури та залізничних колій.

Реклама: