Молдова модернізує залізничну інфраструктуру для експорту українського зерна
Молдова розпочала активну співпрацю з Україною, Румунією та донорськими організаціями для модернізації своєї залізничної інфраструктури, щоб допомогти Україні наростити експорт агропродукції.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр Молдови Ніку Попеску, передає "Інтерфакс-Україна".
"Із першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми переконалися в тому, що експорт та імпорт з України та в Україну прискорюється. Ми бачимо, що Україна докладає величезних зусиль на полі бою. Але також важливо Україні підтримувати свою економічну життєдіяльність, свій експортний потенціал", – заявив Попеску.
Він наголосив, що Молдова усвідомлює важливість експорту Україною зерна.
"Україна, Молдова, країни Європейського Союзу, Близький Схід, Африканські Країни не повинні залежати тільки від чорноморського експортного каналу. Ми повинні переконатися, що існує потужна інфраструктура, що розвивається, яка дозволить у наступні 10-20 років забезпечити економічні інтереси України, особливо якщо йдеться про харчовий ринок", – наголосив він.
Міністр визнав, що інфраструктура Молдови "не настільки добре розвинена". Попеску нагадав, що уряд країни та керівництво Молдовської залізниці щільно співпрацюють із АТ "Укрзалізниця", щоб модернізувати молдовську залізничну систему.
У наступні 10-20 років зусилля будуть спрямовані на облаштування залізничної інфраструктури та залізничних колій.