Укрзализныця сможет перевозить грузы транзитом через Молдову

Филиал АО "Укрзализныця" "Центр транспортной логистики" заключил договор с молдавским железнодорожным оператором, благодаря которому УЗ сможет предоставлять комплекс услуг по организации перевозок грузов транзитом по территории Молдовы во всех сообщениях.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Теперь грузоотправитель получит услугу "единого окна" и ему не нужно будет заключать отдельные договоры на аренду вагонов, экспедирование, искать контрагента, мы будем предоставлять комплексный сервис перевозки по территории как Украины, так и Молдовы", — объяснил член правления АО "Укрзализныця" Вячеслав Еремин.

По его словам, это позволит усилить наши экспортные возможности и увеличить объем перевозок стратегически важных экспортных грузов.

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Для получения таких услуг грузоотправителям необходимо заключить договор о предоставлении транспортно-экспедиторских услуг. Условия выполнения объемов и возможные скидки будут оговариваться в протоколе согласования договорной цены между заказчиком услуги и филиалом ЦТЛ.

Напоминаем:

Ранее "Укрзализныця" предложила грузовладельцам новую услугу перевозки контейнеров по интермодальным маршрутным поездам в польский морской порт Гданьск из Киева, Одессы, Днепра и Винницы.

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