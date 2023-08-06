В Молдове 6 вагонов с зерном, которые направлялись в украинский порт, сошли с рельсов

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В Молдове из-за жары 6 вагонов с зерном, которые направлялись в украинский порт Рени на реке Дунай, сошли с рельсов.

Об этом сообщает Reuters.

Молдавская железная дорога отмечает, что предварительной причиной аварии является чрезвычайно высокая температура, из-за которой рельсы потеряли свою прочность.

В целом поезд, который направлялся в Рени, состоял из 61 вагона. Шесть вагонов с зерном сошли с рельсов, когда поезд находился на участке линии Кульма-Чедир-Лунга.

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Добавляется, что молдавские фермеры, которые традиционно экспортируют зерновые и масличные культуры в Румынию и Турцию, в этом году готовы экспортировать 800 000 тонн из 1,2 миллиона тонн сильного урожая пшеницы.

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Напомним:

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Вследствие очередной российской атаки на инфраструктуру Одесской области в ночь на 24 июля получил повреждения порт Рени.