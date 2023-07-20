Грант "Собственное дело": деньги на бизнес-идеи украинцев - это легко! (укр)

Зруйновані підприємства, релокація, окупація виробничих потужностей, брак робочої сили. Це — реальність, у якій живуть українські підприємці вже півтора року.

Підтримка українського бізнесу в умовах війни стала одним із пріоритетних завдань для Уряду України та міжнародних організацій. Для подолання цього виклику Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль ініціював урядову грантову програму "єРобота" — систему грантів від держави.

Програма "Власна Справа" або мікрогранти реалізується Міністерством економіки та є найпопулярнішим компонентом програми "єРобота".

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"За рік існування програми "Власна Справа" вона стала активною підтримкою для мікро- та малого бізнесу України. Понад 6 000 людей уже отримали грант і створили близько 14 000 нових робочих місць, — говорить Перший Віцепрем'єр-міністр — Міністр економіки України Юлія Свириденко, — кондитерські та СТО, салони краси та медичні кабінети — тисячі українських бізнесів залучили гроші від держави й активно розвиваються. Історії наших підприємців надзвичайно надихають! Вони — наш приклад незламності й віри в майбутнє, яке ми будуємо вже зараз".





27 та 28 липня відбудеться масштабна подія, присвячена річниці грантової програми "Власна Справа".

До панельної дискусії долучаться Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Перший Віцепрем’єр-міністр — Міністр економіки Юлія Свириденко та інші політики й підприємці.

Під час заходу також будуть представлені грантові можливості від Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України". Представники МСБ, які вже скористалися підтримкою, розкажуть про свій досвід і шляхи подолання викликів сьогодення.

Захід організовано Міністерством економіки України за підтримки Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України".

Заповнюйте заявку та приєднуйтесь до події 27 липня онлайн!



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