В Нацкомиссии по радиационной защите заявили о преувеличенных страхах относительно радиационных инцидентов

Страх, который возникает у людей перед возможным применением ядерного оружия или ядерной аварией, является частью стратегии при планировании ядерных атак, и часто превосходит сам вред от радиационного инцидента.

Об этом говорится в статье "Психологическое влияние поражающих факторов ядерного взрыва и факторов радиационных аварий на различные человеческие контингенты", опубликованной на сайте Национальной комиссии по радиационной защите населения.

"Наличие ядерного оружия у Российской Федерации, которая вызвала военный конфликт на Востоке Украины и является его участником, все еще не окончательно преодоленные последствия аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), а также значительные отечественные ядерно-энергетические мощности с перспективой их расширения обусловливают актуальность проблемы психологических последствий применения ядерного оружия и радиационных аварий", - говорится в публикации.

Отмечается, что в мире сформировалось немало мифов и фобий, связанных с засекреченностью данной тематики, преувеличениями и неадекватным информированием.

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В то же время, факторы ядерного взрыва помимо прочего могут иметь значительное психотравмирующее воздействие, которое может негативно отразиться на боеспособности войск.

В качестве примера упоминается паника среди военнослужащих, оказавшихся в эпицентре взрыва в японской Хиросиме. А шок от атомной бомбардировки Хиросимы вооруженными силами США 6 августа 1945 года и Нагасаки через 3 дня после этого глубоко повлиял на премьер-министра Японии Кантаро Судзуки и на министра иностранных дел Японии Того Сигенори, которые склонились к прекращению войны японским правительством.

"Стереотип восприятия радиационного риска... продолжает устойчиво оставаться в сознании людей как наследие опасности крупномасштабной войны с применением ядерного оружия, а также длительной работы различных средств массовой информации, продолжающих и сейчас очень часто и без достаточных оснований убеждать население в чрезвычайной опасности биологического действия ионизирующего излучения", - говорится в статье.

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"Хотя маловероятно, что последствия ядерных и радиационных террористических актов вызовут серьезную угрозу для здоровья человека, однако они могут стать причиной серьезной тревоги и экономического ущерба", - отмечают в Нацкомиссии по радиационной защите населения.

Напоминаем:

Российское руководство прибегает к ядерным угрозам, поскольку в Кремле растет понимание поражения войск оккупантов на фронте в Украине. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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