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Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС стабилен – "Энергоатом"

Четверг, 13 июля 2023, 09:00 - Алексей Павлыш

По состоянию на 08:00 13 июля уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС без изменений, сейчас он составляет 16,47 м. Ситуация остается стабильной и контролируемой.

Об этом заявили в "Энергоатоме".

При этом уровень воды в канале ТЭС, откуда при необходимости подпитывается пруд ЗАЭС, - на уровне 10,91 м.

 

"В последнее время уровень воды в канале существенно не падает, его показатели уже не зависят от Каховского водохранилища.

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Стоит напомнить, что энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, поэтому с тех пор активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит", - пояснили в госкомпании.

Напоминаем:

К утру 12 июля уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС остается стабильным, несмотря на подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС.

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Заключенный НАЭК "Энергоатом" страховой договор по ущербу в результате ядерного инцидента на украинских АЭС предусматривает отлагательные условия по оккупированной россиянами ЗАЭС, поскольку он не контролируется украинским оператором.

Экономическая правда

энергетика Энергоатом АЭС ЗАЭС
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