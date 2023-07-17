В Нацкомісії з радіаційного захисту заявили про перебільшені страхи щодо радіаційних інцидентів
Страх, який виникає у людей перед можливим застосуванням ядерної зброї або ядерною аварією, є частиною стратегії при плануванні ядерних атак, і часто перевершує саму шкоду від радіаційного інциденту.
Про це йдеться у статті "Психологічний вплив уражуючих факторів ядерного вибуху та чинників радіаційних аварій на різні людські контингенти", опублікованій на сайті Національної комісії з радіаційного захисту населення.
"Наявність ядерної зброї у Російської Федерації, яка спричинила воєнний конфлікт на Сході України і є його учасником, все ще не остаточно подолані наслідки аварії на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС), а також значні вітчизняні ядерно-енергетичні потужності з перспективою їх розширення обумовлюють актуальність проблеми психологічних наслідків застосування ядерної зброї та радіаційних аварій", - йдеться в публікації.
Зазначається, що у світі сформувалося чимало міфів та фобій, пов'язаних з засекреченістю даної тематики, перебільшеннями та неадекватним інформуванням.
Водночас фактори ядерного вибуху крім іншого можуть мати значний психотравмуючий вплив, який може негативно відбитися на боєздатності військ.
Як приклад згадується паніка серед військовослужбовців, що опинилися в епіцентрі вибуху в японській Хіросімі. А шок від атомного бомбардування Хіросіми збройними силами США 6 серпня 1945 року і Нагасакі через 3 дні після цього глибоко вплинув на прем'єр-міністра Японії Кантаро Судзукі й на міністра закордонних справ Японії Того Сігенорі, які схилилися до припинення війни японським урядом.
"Стереотип сприйняття радіаційного ризику ... продовжує стійко залишатися у свідомості людей як спадщина небезпеки великомасштабної війни з застосуванням ядерної зброї, а також тривалої роботи різних засобів масової інформації, що продовжують і зараз дуже часто і без достатніх підстав переконувати населення у надзвичайній небезпеці біологічної дії іонізуючого випромінювання", - йдеться в статті.
"Хоч малоймовірно, що наслідки ядерних і радіаційних терористичних актів викличуть серйозну загрозу для здоров’я людини, проте вони можуть стати причиною серйозної тривоги й економічного збитку", - наголошують в Нацкомісії з радіаційного захисту населення.
Нагадуємо:
Російське керівництво вдається до ядерних погроз, оскільки в Кремлі росте розуміння поразки військ окупантів на фронті в Україні. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
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