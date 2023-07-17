В Нацкомісії з радіаційного захисту заявили про перебільшені страхи щодо радіаційних інцидентів

Страх, який виникає у людей перед можливим застосуванням ядерної зброї або ядерною аварією, є частиною стратегії при плануванні ядерних атак, і часто перевершує саму шкоду від радіаційного інциденту.

Про це йдеться у статті "Психологічний вплив уражуючих факторів ядерного вибуху та чинників радіаційних аварій на різні людські контингенти", опублікованій на сайті Національної комісії з радіаційного захисту населення.

"Наявність ядерної зброї у Російської Федерації, яка спричинила воєнний конфлікт на Сході України і є його учасником, все ще не остаточно подолані наслідки аварії на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС), а також значні вітчизняні ядерно-енергетичні потужності з перспективою їх розширення обумовлюють актуальність проблеми психологічних наслідків застосування ядерної зброї та радіаційних аварій", - йдеться в публікації.

Зазначається, що у світі сформувалося чимало міфів та фобій, пов'язаних з засекреченістю даної тематики, перебільшеннями та неадекватним інформуванням.

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Водночас фактори ядерного вибуху крім іншого можуть мати значний психотравмуючий вплив, який може негативно відбитися на боєздатності військ.

Як приклад згадується паніка серед військовослужбовців, що опинилися в епіцентрі вибуху в японській Хіросімі. А шок від атомного бомбардування Хіросіми збройними силами США 6 серпня 1945 року і Нагасакі через 3 дні після цього глибоко вплинув на прем'єр-міністра Японії Кантаро Судзукі й на міністра закордонних справ Японії Того Сігенорі, які схилилися до припинення війни японським урядом.

"Стереотип сприйняття радіаційного ризику ... продовжує стійко залишатися у свідомості людей як спадщина небезпеки великомасштабної війни з застосуванням ядерної зброї, а також тривалої роботи різних засобів масової інформації, що продовжують і зараз дуже часто і без достатніх підстав переконувати населення у надзвичайній небезпеці біологічної дії іонізуючого випромінювання", - йдеться в статті.

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"Хоч малоймовірно, що наслідки ядерних і радіаційних терористичних актів викличуть серйозну загрозу для здоров’я людини, проте вони можуть стати причиною серйозної тривоги й економічного збитку", - наголошують в Нацкомісії з радіаційного захисту населення.

Нагадуємо:

Російське керівництво вдається до ядерних погроз, оскільки в Кремлі росте розуміння поразки військ окупантів на фронті в Україні. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

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