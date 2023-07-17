ЕС хочет совместно покупать не российский газ на постоянной основе

Евросоюз хочет сделать постоянными совместные закупки газа, которые были антикризисной мерой после отказа от российского импорта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg со ссылкой на документ Еврокомиссии.

Отмечается, что исполнительный орган власти Евросоюза предлагает сделать текущие антикризисные меры по совместным закупкам газа долгосрочным решением, где российский газ по-прежнему покупать не будут.

Согласно документу, эти меры также могут включать другие энергетические товары или услуги, такие как улавливание и хранение углерода – процесс, включающий отделение углерода от промышленных и энергетических источников, а также транспортировку к месту хранения и долгосрочную изоляцию его от атмосферы.

Реклама:

Уточняется, что участие в платформе совместных закупок будет добровольным, за исключением случая очередного энергетического кризиса, когда ЕС может пойти на формирование общего спроса.

Вице-президент Комиссии Марош Шефчович подчеркнул, что эта платформа может также позволить покупать водород и служить образцом для закупки критически важного сырья, необходимого для чистых технологий.

Согласно документу, это предложение будет включено в пакет водорода и декарбонизации, который сейчас обсуждается странами-членами и Европейским парламентом.

Реклама:

Ранее Европейский Союз объявил, что смог преодолеть зависимость от российских энергоносителей благодаря плану ЕС по сокращению потребления газа.

Напомним, план ЕС по сокращению потребления газа во всем Евросоюзе на 15%, чтобы справиться с газовым кризисом из-за войны России, начал действовать в августе прошлого года.

В этом году в Еврокомиссии решили предложить странам ЕС добровольно продолжить сокращение потребления газа на 15% и в дальнейшем.

Европейская правда