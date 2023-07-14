ЕС и ЕЦБ спорят по поводу судьбы замороженных российских активов - Bloomberg

Европейский Союз не может прийти к соглашению с Европейским центральным банком о плане использовать доходы от более 200 млрд евро замороженных активов российского центробанка на восстановление Украины.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Представители исполнительной власти ЕС в четверг ответили президенте ЕЦБ Кристин Лагард на предупреждение банка о том, что меры против санкционных холдингов могут угрожать финансовой стабильности еврозоны и ликвидности общей валюты.

На саммите в Брюсселе в прошлом месяце лидеры ЕС договорились осторожно продолжать работу над планом неожиданного налогообложения прибыли, полученной от обездвиженных активов, при этом Еврокомиссия поначалу заявила, что выступит с предложением этим летом.

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Однако, по словам одного чиновника, этот график продвинулся до летнего перерыва в работе Комиссии, поскольку ЕС и ЕЦБ расходятся, а теперь по двум позициям разделились и мнения стран-членов.

Комиссия отвергла аргументы ЕЦБ, заявив, что любой риск возник – и был оценен – когда активы были сначала заблокированы в феврале 2022 года после вторжения России в Украину, и что до сих пор ни одно из этих опасений не оправдалось.

Вариант неожиданного дохода не влияет на сами активы или какие-либо требования российского Центрального банка, а также не затрагивает роль ЕС в хранении ценных бумаг, сказал один из источников.

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Эти разногласия проявились на встрече министров финансов еврозоны, на которой присутствовали Лагард и вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

Глава ЕЦБ заявила, что налог на неожиданную прибыль может взорвать евро и привести к переосмыслению среди владельцев резервов. Она отметила, что сумма, поставленная на карту, была намного больше, чем несколько миллиардов, которые этот шаг принесет Украине.

А также призвала к осторожности и напомнила, что любое решение должно приниматься только при поддержке Большой семерки.

Замороженные активы могут принести около 3 миллиардов евро неожиданной прибыли, хотя некоторые оценки предполагают, что эта цифра может быть даже выше.

Более половины активов находятся в наличных и депозитах, тогда как "значительное количество" остальных находится в ценных бумагах, которые будут превращены в наличные деньги по мере их погашения в ближайшие два-три года.

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Напоминаем:

Германия высказалась против плана Еврокомиссии отдать Украине прибыль от замороженных активов России, говоря о том, что поспешный шаг может повлечь за собой юридические или финансовые риски.