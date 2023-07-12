Абрамович оспаривает санкции ЕС: рассмотрение назначено на 13 июля - Reuters

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Российский миллиардер Роман Абрамович оспаривает санкции Европейского Союза, наложенные на него после начала большой войны в Украине. Он утверждает, что ограничения были введены просто потому, что он известен россиянин.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

После вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года, ЕС наложил санкции на российских чиновников и ряд российских бизнесменов, заморозив при этом сотни миллиардов долларов российских активов.

В марте 2022 года ЕС описал Абрамовича как "олигарха, имеющего тесные связи с Владимиром Путиным", включая "привилегированный доступ" к главе Кремля и связи, которые, по словам ЕС, помогли ему сохранить свои активы.

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По данным источника, Абрамович подал обжалование санкций ЕС 25 мая 2022 года и в четверг Генеральный суд Европейского Союза рассмотрит жалобу.

Его адвокаты будут утверждать, что санкции ЕС безосновательны и были введены исключительно из-за того, что он является известным российским бизнесменом.

"На него не наложили санкции из-за доказательств касающихся критериев: на него наложили санкции просто потому, что с политической точки зрения самый известный российский бизнесмен должен быть, даже если это явная ошибка", — сказал собеседник издания.

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Reuters напоминает, что Абрамович, также имеющий израильское гражданство, был одним из самых влиятельных бизнесменов, заработавших невероятное состояние после распада СССР в 1991 году. Forbes оценил его состояние в 9,2 миллиарда долларов.

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Напоминаем:

Миллиардер и близкий партнер российского олигарха Романа Абрамовича, совладелец Evraz Евгений Швидлер стал первым человеком из тех, против которых ввели британские санкции и замораживание активов, решившим обжаловать их в суде.

Экономическая правда