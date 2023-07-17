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В Норвегии Facebook и Instagram запретили отслеживание пользователей для рекламы

Понедельник, 17 июля 2023, 09:00 - Европейская правда

В Норвегии гигантам социальных сетей Facebook и Instagram вскоре временно запретят отслеживать пользователей в интернете, чтобы нацеливать на них рекламу.

Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на приказ Норвежской службы защиты данных, пишет "Европейская правда".

Служба приказала американской технологической фирме Meta, материнской компании Facebook и Instagram, прекратить показывать пользователям в Норвегии персонализированную рекламу на основе их активности в интернете и местонахождения. 

Запрет вступит в силу с августа, согласно приказу, направленному Meta 14 июля.

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Рекламная практика Meta в Facebook и Instagram сейчас предусматривает "обработку очень частных и чувствительных персональных данных с помощью очень непрозрачных и навязчивых операций по мониторингу и профилированию", – объясняет норвежское агентство Datatilsynet.

Запрет так называемой персонализированной рекламы продлится три месяца, начиная с 4 августа. 

Facebook и Instagram смогут показывать людям кастомизированную рекламу, но только на основе информации, которую пользователи указывают в разделе "О себе" в своих профилях.

Если компания Meta не выполнит предписание, ей грозят ежедневные штрафы в размере 1 миллиона норвежских крон (89 500 евро).

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Временный запрет могут отменить, если Meta найдет способ легально обрабатывать персональные данные и предоставит пользователям право отказаться от таргетированной рекламы, основанной на отслеживании, говорится в приказе.  

Ограничения ввели после того, как 4 июля Суд Европейского союза постановил, что Meta незаконно собирала данные людей, чтобы таргетировать на них рекламу без их прямого согласия на основе "законного интереса" фирмы.

В мае Meta оштрафовали на рекордную сумму в 1,2 миллиарда евро за несоблюдение правил ЕС по защите персональных данных.

Европейская правда

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