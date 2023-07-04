Meta в четверг запустит приложение-конкурент для Twitter - Threads

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Материнская компания Facebook Meta в четверг запустит свое новое приложение, которое составит конкуренцию Twitter, - Threads.

Об этом сообщает BBC.

Приложение Threads, доступное для предварительного заказа в Apple App Store, будет связано с Instagram.

Скриншоты приложения демонстрируют информационную панель, подобную Twitter. Meta описывает Threads как "программу для текстовых разговоров".

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Из программы Meta Threads следует, что это будет бесплатная услуга – и не будет никаких ограничений на количество публикаций, которые пользователь сможет просмотреть.

"Threads - это место, где сообщества собираются вместе, чтобы обсудить все: от интересующих вас сегодня до того, что будет в тренде завтра", - говорится в описании в App Store.

Будучи приложением Meta, Threads также будет хранить данные на вашем телефоне, включая данные о местоположении, покупках и истории веб-просмотра.

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Напоминаем:

Twitter ограничил количество публикаций в день, которые могут читать различные аккаунты, чтобы предотвратить чрезмерный сбор данных и манипуляций с системой.

Twitter потребует от пользователей иметь учетную запись в социальной платформе для просмотра твитов, Маск назвал это "временным чрезвычайным мероприятием".

Пользователи Twitter в скором времени должны будут пройти проверку, чтобы использовать TweetDeck.

Ранее миллиардеры Илон Маск и Марк Цукерберг согласились встретиться в поединке в Лас Вегасе в октагоне – клетке для боев. История с дракой началась с того, что Meta начала создавать конкурента Twitter. Когда это стало известно, Маск начал дразнить Цукерберга в Twitter.