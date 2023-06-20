Беспилотник производства "Укроборонпрома" прошел успешное применение на расстояние 1000 км

Украина успешно применила беспилотник собственного производства на расстояние 1 000 км

Об этом сообщила пресс-секретарь госконцерна (ГК) "Укроборонпром" Наталья Сад, передает УП.

"После успешного применения нашего беспилотника на 1 000 км", - написала она в фейсбуке, разместив совместный снимок с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, командующим Воздушных сил ВСУ Николаем Олещуком и гендиректором "Укроборонпрома" Юрием Гусевым.

Время, когда сделан снимок, не указывается. В то же время по данным источников УП, эффективное применение БПЛА имело место 3 мая 2023 года.

Как известно, в тот день в поселке Волна Краснодарского края РФ (Тамань), недалеко от Крымского моста, загорелась нефтебаза.

Напоминаем:

В январе 2023 года Сад сообщала, что "разработка украинского ударного дрона дальностью 1 000 км и возможностью полезной нагрузки до 75 кг достигла такого этапа, когда о ней нельзя ничего говорить".

В октябре в госконцерне "Укроборонпром" дали понять, что завершают разработку украинского ударного беспилотника.