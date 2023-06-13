На Херсонщине обследуют состояние затопленных зданий, но после саперов и спасателей

Кабинет министров поручил Херсонской областной и городской военным администрациям начать обследование зданий и сооружений, поврежденных в результате подрыва российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, для оценки их состояния.

Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук по итогам заседания Кабмина 13 июня.

"Поручено ... принять меры по организации работ по обследованию зданий и сооружений, поврежденных в результате чрезвычайной ситуации, вызванной подрывом плотины Каховской ГЭС", - отметил он.

Для этого в громадах Херсонской области должны быть созданы специальные комиссии.

Их задачей будет предоставление информации, которая будет вноситься в Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, результатов обследования зданий и сооружений.

В частности, такая информация будет включать расчеты соответствующих объемов компенсации для восстановления поврежденных и уничтоженных объектов жилого назначения.

В то же время такие работы начнутся после обследования территорий саперами, а также - после проведения специалистами ГСЧС аварийно-спасательных работ по поиску пострадавших и погибших.

Напоминаем:

Пропавшими без вести в результате подрыва российскими войсками плотины Каховской гидроэлектростанции считаются 42 человека, среди них семеро детей, погибли уже 10 человек.

На Херсонщине по состоянию остаются подтопленными 46 населенных пунктов, из них: 32 - на подконтрольной территории, 14 - на временно захваченной российскими захватчиками.

В Николаевской области подтоплен 31 населенный пункт. Два человека погибли.