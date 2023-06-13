На Херсонщині обстежать стан затоплених будівель, але після саперів та рятувальників

Кабінет міністрів доручив Херсонським обласній та міській військовим адміністраціям розпочати обстеження будівель та споруд, пошкоджених внаслідок підриву російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, для оцінки їх стану.



Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук за підсумками засідання Кабміну 13 червня.



"Доручено ... вжити заходів щодо організації робіт з обстеження будівель та споруд, пошкоджених внаслідок надзвичайної ситуації, спричиненої підривом греблі Каховської ГЕС", - зазначив він.



Для цього у громадах Херсонської області мають бути утворені спеціальні комісії.



Їх завданням буде надання інформації, яка буде вноситися до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, результатів обстеження будівель та споруд.



Зокрема, така інформація включатиме обрахунки відповідних обсягів компенсації для відновлення пошкоджених та знищених об'єктів житлового призначення.



Водночас такі роботи розпочнуться після обстеження територій саперами, а також - після проведення фахівцями ДСНС аварійно-рятувальних робіт з пошуку постраждалих та загиблих.



Нагадуємо:



Зниклими безвісти внаслідок підриву російськими військами греблі Каховської гідроелектростанції вважаються 42 людини, серед них семеро дітей, загинули вже 10 людей.



На Херсонщині станом залишаються підтопленими 46 населених пунктів, із них: 32 - на підконтрольній території, 14 - на тимчасово захопленій російськими загарбниками.



У Миколаївській області підтоплено 31 населений пункт. Двоє людей загинули.