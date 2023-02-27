WizzAir останавливает рейсы из аэропорта Кишинева, одного из ключевых для украинских пассажиров

Венгерский лоукостер WizzAir объявил, что с 14 марта приостановит рейсы из и в Кишинев, столицу Молдовы.

Как информирует "Европейская правда", об этом сообщил румынский ресурс Hotnews, ссылаясь на пресс-релиз компании в распоряжении редакции.

"Wizz Air пристально следил за ситуацией безопасности в Молдове и постоянно поддерживал связь с местными и международными органами власти и агентствами, чтобы гарантировать высокий уровень безопасности.

Безопасность пассажиров и экипажей остается для нас главным приоритетом, и, учитывая последние тенденции в Молдове и высокие, хотя и не немедленные, риски безопасности в воздушном пространстве страны, Wizz Air принял сложное, но ответственное решение приостановить все рейсы в Кишинев с 14 марта", - цитируют заявление компании.

Выбранная дата может быть связана с тем, что в случае отмены рейсов менее чем за 2 недели пассажиры имели бы право на дополнительную компенсацию, а не только возврат денег за билет. При этом WizzAir продолжат летать в румынские Яссы, увеличив количество рейсов из этого города. Клиентам, которые имеют билеты из или в Кишинев на даты с 14 марта, обещают возможность вернуть деньги или обменять билет.

Молдавское Newsmaker отмечает, что эту информацию подтвердили им в Органе гражданской авиации, пообещав впоследствии предоставить разъяснения.

Отметим, Кишинев с начала полномасштабной войны стал одним из основных авиационных "хабов" для украинцев. За период массированных ракетных атак РФ против украинской энергетической инфраструктуры через воздушное пространство Молдовы неоднократно пролетали российские ракеты, также обломки ракет падали на приграничной территории, но авиакомпании не прекращали полеты в Кишинев.