Wizz Air из-за критики приостанавливает возобновление рейсов из Москвы в Абу-Даби

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Европейский лоукостер Wizz Air откладывает на неопределенный срок возобновления рейсов из Москвы в Абу-Даби из-за масштабной критики и призывов к бойкоту компании.

Об этом сообщает Reuters.

В своем заявлении об отложении возобновления рейсов компания не упоминает критику в социальных сетях, аргументируя свое решение "ограничением в цепочке поставок отрасли". Также авиакомпания заявила, что рейсом будет управлять ее предприятие из Абу-Даби, которое является зарегистрированным перевозчиком в Объединенных Арабских Эмиратах и ​​работает в соответствии с правилами страны Персидского залива.

Ранее Wizz Air заявил о возобновлении рейсов между Абу-Даби и Москвой в октябре. С 27 февраля она приостановила все свои рейсы в Россию после ее вторжения в Украину.

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