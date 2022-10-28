Wizz Air закрывает базу в Молдове из-за войны в Украине

Авиакомпания Wizz Air с 1 декабря закроет свою базу в Кишиневе из-за войны в Украине и риска нестабильности авиапространства Молдовы.

Об этом сообщил телеканал Pro TV со ссылкой на пресс-релиз лоукостера, пишет "Европейская правда".

В компании объяснили, что изучили все риски в регионе и угрозу закрытия воздушного авиапространства Молдовы и пересмотрели график полетов зимой.

В то же время в органе гражданской авиации Молдовы уточнили, что Wizz Air не останавливает полеты в Молдову. Изменится только операционная база, из-за чего могут отменить рейсы по некоторым направлениям или сократить частоту полетов.

Как сообщил телеграм-канал runway09.aviation, в последние недели самолеты авиакомпании на ночь улетали в румынский город Яссы из соображений безопасности.

Напомним, в августе Wizz Air отложила возобновление рейсов в Москву после волны критики.

Европейская правда