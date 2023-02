Землетрясения в Турции парализовали треть мощностей по производству стали

133 просмотра

Крупные металлургические заводы на юге Турции, как ожидается, останутся закрытыми в течение нескольких недель, производственные линии будут простаивать, а рабочие будут пытаться справиться с последствиями мощных землетрясений в регионе. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на генерального секретаря Ассоциации производителей стали Турции Вейсела Йяна. По его словам, около десятка заводов в Искендеруне и Османие, расположенных неподалеку от эпицентра землетрясений 6 февраля, обеспечивают треть турецкого производства стали. Генеральный секретарь Ассоциации производителей стали Турции добавил, что, хотя заводы в этом районе не получили физических повреждений, многие работники или члены их семей погибли, а те, кто выжил, пытаются выжить в импровизированных условиях. "Все сталелитейные заводы в этом районе закрыты", - сказал он по телефону понедельник. "Заводы могут оставаться закрытыми по крайней мере до конца этого месяца или, возможно, до середины марта", - добавил Йян. "Турция входит в топ-10 мировых производителей и экспортеров стали, и эта отрасль одной из первых оценила убытки от самых смертоносных подземных толчков, произошедших в стране почти за сто лет. Хотя их влияние на региональную экономику еще не до конца понятно, Bloomberg Economics подсчитало, что на ликвидацию последствий может потребоваться эквивалент 5,5% ВВП в виде государственных расходов", - пишет Bloomberg.

Одна бизнес-группа оценила экономический ущерб от землетрясений в более 84 млрд долларов США, включая повреждение зданий и потерю национального дохода. Сокращение рабочей силы будет стоить еще $2,9 млрд, говорится в отчете Конфедерации предприятий и бизнеса Турции от 10 февраля.

Сталелитейные заводы столкнулись с очередным сбоем после того, как им пришлось отправить технику и оборудование для помощи в спасательных работах. "Краны и некоторое другое ключевое оборудование нуждаются в калибровке после завершения работ", - сказал Йян.

Iskenderun Demir ve Celik AS -подразделение крупнейшей металлургической группы Турции Erdemir, Tosyali Group's Toscelik, Tosyali Demir Celik AS и Tosyali Toyo Celik AS, совместное предприятие с японской Toyo Kohan Co. Ltd., MMK Metalurji, подразделение российского Магнитогорского металлургического комбината, являются одними из компаний, работающих в регионе.

Экономическая правда