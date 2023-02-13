Землетрясения в Турции парализовали треть мощностей по производству стали

Крупные металлургические заводы на юге Турции, как ожидается, останутся закрытыми в течение нескольких недель, производственные линии будут простаивать, а рабочие будут пытаться справиться с последствиями мощных землетрясений в регионе.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на генерального секретаря Ассоциации производителей стали Турции Вейсела Йяна.

По его словам, около десятка заводов в Искендеруне и Османие, расположенных неподалеку от эпицентра землетрясений 6 февраля, обеспечивают треть турецкого производства стали.

Генеральный секретарь Ассоциации производителей стали Турции добавил, что, хотя заводы в этом районе не получили физических повреждений, многие работники или члены их семей погибли, а те, кто выжил, пытаются выжить в импровизированных условиях.

"Все сталелитейные заводы в этом районе закрыты", - сказал он по телефону понедельник. "Заводы могут оставаться закрытыми по крайней мере до конца этого месяца или, возможно, до середины марта", - добавил Йян.

"Турция входит в топ-10 мировых производителей и экспортеров стали, и эта отрасль одной из первых оценила убытки от самых смертоносных подземных толчков, произошедших в стране почти за сто лет.

Хотя их влияние на региональную экономику еще не до конца понятно, Bloomberg Economics подсчитало, что на ликвидацию последствий может потребоваться эквивалент 5,5% ВВП в виде государственных расходов", - пишет Bloomberg.