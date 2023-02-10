Страховые убытки от землетрясений в Турции и Сирии могут достичь $4 миллиардов
Страховые убытки в результате землетрясений в Турции и Сирии вероятно превысят $2 млрд и могут достичь $4 млрд или больше.
Об этом говорится в предварительном прогнозе Fitch Ratings.
"Страховые убытки трудно оценить, поскольку ситуация развивается, но они, вероятно, превысят 2 миллиарда долларов США и могут достичь 4 миллиардов долларов США или более.
Однако застрахованные убытки могут быть значительно меньше, возможно, около 1 миллиарда долларов США, из-за низкого уровня страхового покрытия в пострадавших регионах. Подавляющее большинство застрахованных убытков будет покрыто перестрахованием, но сумма, переданная в перестрахование, вероятно, будет незначительной в контексте мирового рынка перестрахования, что не окажет влияния на рейтинги", - пишет агентство.
Страховое покрытие, вероятно, будет низким в большинстве пострадавших районов Турции и Сирии, прогнозирует Fitch.
Турецкий фонд страхования от катастроф (TCIP) был создан после землетрясения в Измите в 1999 году для покрытия ущерба, нанесенного землетрясением.
Однако он не покрывает человеческие жертвы, претензии по ответственности или косвенные убытки, такие как перерыв в ведении бизнеса.
"Более того, страхование от землетрясений является технически обязательным в Турции, но очень часто не выполняется на практике. Как следствие, многие жилые объекты не застрахованы, особенно во многих пострадавших районах, где низкие доходы домохозяйств ограничивают их доступность.
Уровень страхового покрытия в пострадавших частях Сирии, вероятно, будет таким же низким, особенно учитывая экономические последствия гражданской войны в стране", - пишет Fitch.
Общее количество погибших в результате разрушительных землетрясений в Турции и Сирии по состоянию на вечер четверга уже превысило 20 тысяч.
Экономическая правда