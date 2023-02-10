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Страховые убытки от землетрясений в Турции и Сирии могут достичь $4 миллиардов

Пятница, 10 февраля 2023, 17:45 - Алексей Павлыш

Страховые убытки в результате землетрясений в Турции и Сирии вероятно превысят $2 млрд и могут достичь $4 млрд или больше.

Об этом говорится в предварительном прогнозе Fitch Ratings.

"Страховые убытки трудно оценить, поскольку ситуация развивается, но они, вероятно, превысят 2 миллиарда долларов США и могут достичь 4 миллиардов долларов США или более.

Однако застрахованные убытки могут быть значительно меньше, возможно, около 1 миллиарда долларов США, из-за низкого уровня страхового покрытия в пострадавших регионах. Подавляющее большинство застрахованных убытков будет покрыто перестрахованием, но сумма, переданная в перестрахование, вероятно, будет незначительной в контексте мирового рынка перестрахования, что не окажет влияния на рейтинги", - пишет агентство.

Страховое покрытие, вероятно, будет низким в большинстве пострадавших районов Турции и Сирии, прогнозирует Fitch.

Турецкий фонд страхования от катастроф (TCIP) был создан после землетрясения в Измите в 1999 году для покрытия ущерба, нанесенного землетрясением.

Однако он не покрывает человеческие жертвы, претензии по ответственности или косвенные убытки, такие как перерыв в ведении бизнеса.

"Более того, страхование от землетрясений является технически обязательным в Турции, но очень часто не выполняется на практике. Как следствие, многие жилые объекты не застрахованы, особенно во многих пострадавших районах, где низкие доходы домохозяйств ограничивают их доступность.

Уровень страхового покрытия в пострадавших частях Сирии, вероятно, будет таким же низким, особенно учитывая экономические последствия гражданской войны в стране", - пишет Fitch.

Общее количество погибших в результате разрушительных землетрясений в Турции и Сирии по состоянию на вечер четверга уже превысило 20 тысяч.

Экономическая правда

Fitch Турция Сирия убытки
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