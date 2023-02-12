Экономические потери Турции от землетрясений оцениваются в 84 миллиарда долларов

Согласно предварительным оценкам мощные землетрясения в Турции приведут к потерям в экономике на сумму 84 млрд долларов или около 10% ВВП.

Об этом сообщает Bloomberg.

По прогнозам конфедерация турецких предприятий и бизнеса, землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 баллов, произошедшие 6 февраля, нанесли ущерб жилым домам на сумму около 70,8 млрд долларов и еще 10,4 млрд долларов потерь национального дохода.

Группа Turkonfed, заявила, что потери рабочей силы обойдутся турецкой экономике в 2,9 млрд долл. От землетрясений серьезно пострадали 10 провинций и 13,5 млн человек на юго-востоке страны, а также в соседней Сирии.

Расчеты Turkonfed базировались на землетрясениях 1999 года вблизи Стамбула, которые унесли жизни около 18 000 человек. Количество жертв последних разрушений значительно превысило количество жертв землетрясения 1999 года, и тысячи людей до сих пор считаются пропавшими без вести.

Повреждения инфраструктуры Турции, включая дороги и электросети, а также больницы и школы, могут привести к тому, что дефицит бюджета страны превысит 5,4% ВВП в этом году, по сравнению с официальным прогнозом в 3,5%.

Первоначальные расчеты Bloomberg Economics показали, что расходы, связанные со стихийным бедствием, включая усилия по восстановлению, могут составить около 5,5% ВВП.