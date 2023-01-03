Ракета SpaceX выведет на орбиту украинский наноспутник 

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Во вторник, 3 января, на орбиту Земли на ракете Falcon-9 компании SpaceX выведут украинский наноспутник PolyITAN-HP-30, разработанный учеными Киевского политехнического института им. Сикорского.

Об этом говорится в сообщении Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского и Минобразования.

На космической орбите на спутнике будут проводить эксперимент по исследованию эффективности тепловых труб как основного элемента систем термостабилизации космических аппаратов.

Наноспутник PolyITAN-HP-30 создали ученые Киевского политехнического института под руководством главного конструктора проекта наноспутников PolyITAN Бориса Рассамакина.

Запуск планируется 3 января в 16:55 по Киеву с мыса Канаверал (США). На орбиту его выведет ракета Falcon-9 компании SpaceX.

С 16:00 на официальном Youtube-канале КПИ начнется прямая трансляция вывода на орбиту 114 единиц полезной нагрузки, одной из которых будет украинский наноспутник PolyITAN-HP-30.

Проект реализовывался за бюджетные средства от Минобразования в рамках реализации проектов-победителей конкурсов научных исследований и разработок и договора базового финансирования.

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Отмечается, что с доставкой наноспутника в США помогла компания "Боинг Украина" и Технический университет Делфт (Нидерланды), спинофф-компания которого взяла на себя финансирование и техническое обеспечение вывода аппарата в космос. С логистикой и экспортом помогало Государственное космическое агентство.