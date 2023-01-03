Ракета SpaceX виведе на орбіту український наносупутник

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У вівторок, 3 січня, на орбіту Землі на ракеті Falcon-9 компанії SpaceX виведуть український наносупутник PolyITAN-HP-30, розроблений вченими Київського політехнічного інституту ім. Сікорського.

Про це йдеться в повідомленні Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського та Міносвіти.

На космічній орбіті на супутникові проводитимуть експеримент з дослідження ефективності теплових труб як основного елемента систем термостабілізації космічних апаратів.

Наносупутник PolyITAN-HP-30 створили науковці Київського політехнічного інституту під керівництвом головного конструктора проєкту наносупутників PolyITAN Бориса Рассамакіна.

Запуск планується 3 січня о 16:55 за Києком з мису Канаверал (США). На орбіту його виведе ракета Falcon-9 компанії SpaceX.

Крім того, у вівторок на Falcon 9 відбудеться запуск супутника EOS SAT-1 компанії EOSDA, яка є частиною космічної групи "Ноосфера" українця Макса Полякова. Це – перший супутник власного сузір’я, яке створює компанія.



З 16:00 на офіційному Youtube-каналі КПІ розпочнеться пряма трансляція виведення на орбіту 114 одиниць корисного навантаження, однією з яких буде український наносупутник PolyITAN-HP-30.

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Проєкт реалізовувався бюджетним коштом від Міносвіти в межах реалізації проєктів-переможців конкурсів наукових досліджень і розробок та договору базового фінансування.

Зазначається, що з доправленням наносупутника у США допомогла компанія "Боїнг Україна" та Технічний університет Делфт (Нідерланди), спінофф-компанія якого взяла на себе фінансування та технічне забезпечення виведення апарату в космос. З логістикою та експортом допомагало Державне космічне агентство.