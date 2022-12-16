Венгрия заморозила российских активов на 870 млн евро, недавно было всего 3 тысячи евро

енгрия заморозила российские активы на сумму почти 350 миллиардов форинтов, то есть 870 миллионов евро, по состоянию на конец ноября.

Об этом пишет венгерское издание Nepszava, сообщает "Европейская правда".

Это значительная сумма, даже по сравнению с другими странами Европы, тем более, что до ноябрьской отчетности Будапешт сообщил Брюссель об аресте только 3000 евро.

Примечательно, что значительные санкционные активы были обнаружены в Венгрии в ноябре, как раз когда обострилась борьба правительства Виктора Орбана за средства ЕС с Брюсселем.

Согласно последним данным, в Италии заморожено 2,3 млрд евро, в Германии - 2,2 млрд, в Австрии - почти 1,8 млрд евро, тогда как в Болгарии это 11,3 млн, в Чехии - 10,8 млн, в Словакии - 4,9 млн евро.

Напомним, постоянные представители стран Европейского Союза в четверг вечером согласовали девятый пакет санкций против России.

Ранее сообщалось, что страны Балтии и Польша блокируют принятие нового пакета санкций Европейского Союза, поскольку некоторые страны предложили смягчить их под предлогом обеспечения экспорта продовольствия.

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Европейская правда