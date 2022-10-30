FT показало на примере одного судна, как РФ ворует и продает украинское зерно

getty images

Газета Financial Times опубликовала расследование, где на примере одного судна показала, как Россия торгует ворованным с территории Запорожской области украинским зерном.

Об этом пишет Financial Times.

В начале мая на часть оккупированной Запорожской области была создана структура Государственный зерновой оператор, которую возглавил бизнесмен из Санкт-Петербурга Никита Бусел.

Однако оператор, который должен был формировать так называемый государственный фонд зерна для продажи ворованной агропродукции, не зарегистрирован ни в Украине, ни в РФ. Оккупационная администрация постоянно хвасталась, что регион экспортирует около 5000 тонн зерна в день по железной дороге и около 1500-2000 тонн автомобильным транспортом.

Для вывоза зерна за пределы Украины страна-террорист использовала судно Pawell под сирийским флагом, которое принадлежит, вероятно, фиктивной британской компании Pawell Shipping Co LLP LLPCo.

Данные из автоматической идентификационной системы (AIS) показывают, что судно 31 июля стало на якорь в Керченском проливе. Затем вечером 10 августа, оно выключило AIS и исчезло с радаров. Pawell снова появился 15 августа - через два дня после того, как в документах, которые увидело FT, судно было заполнено 2675 тонн пшеницы в Бердянске.

С новым пакетом документов, который уже указывал на то, что зерно Там его уже ждал второй пакет документов, который свидетельствовал о том, что пшеницу якобы загрузили не в Бердянске, а в российском порту Кавказ, расположенном в Керченском проливе.

ВИДЕО ДНЯ

Новые документы были внесены в российские базы, что лишило у таможенников иностранных государств оснований для сомнений относительно легальности груза. После этого Pawell отправилось в сторону Турции.

Pawell прибыл 3 сентября в порт Самсун, что на побережье Черного моря в Турции, имея при себе документы порта Кавказ.

Однако после неудачной первой попытки продажи, судно снова выключило AIS, и когда судно увидели в следующий раз - оно уже было пустым.

Читайте также: Украл, вывез, в Москву. Как оккупанты пытаются продать краденое украинское зерно другим странам

Напомним:

Российская оккупационная "власть" Запорожской области заявила о том, что из порта Бердянска отправилось первое судно с зерном - россияне воруют его у украинских фермеров.

Зерно, которое российские оккупанты воруют у украинских фермеров на временно оккупированных территориях, среди прочего вывозится в Сирию, куда агрессор отправил уже 100 тысяч тонн пшеницы стоимостью 40 млн долларов.