"Укрзализныця" получит почти 100 миллионов евро от ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития направит дополнительные 98,5 млн евро АО "Укрзализныця" по проекту "Электрификация железнодорожного направления Долинская - Николаев - Колосовка".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов и председатель правления УЗ Александр Камышин в Telegram.

Соответствующее соглашение подписали в четверг Министр финансов Сергей Марченко и Директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.

Также руководитель "УЗ" Александр Камышин и Кавказа Маттео Патроне подписали Соглашение о внесении изменений в Соглашение о предоставлении займа в рамках Проекта.

"Внесение изменений в соглашения в рамках действующего Проекта электрификации украинской железной дороги позволит дополнительно направить часть кредита ЕБРР в объеме 98,5 млн. евро на обеспечение ликвидности для финансирования критически важных потребностей Укрзализныци", – отметили в Минфине.

По словам Камышина, средства также будут направлены на организацию грузовых и пассажирских перевозок, эвакуационных рейсов, текущие ремонты.

Он напомнил, что это уже второй проект финансирования "Укрзалізниці" из ЕБРР с начала войны.

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В начале лета ЕБРР уже выдал компании 50 млн. евро, которые направили на преодоление последствий атак России на железнодорожную инфраструктуру Украины.





