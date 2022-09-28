ЕБРР существенно снизил прогноз восстановления экономики Украины в 2023 году

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Восстановление экономики Украины в следующем году ожидается на уровне 8% по сравнению с прогнозируемыми в мае 25%.

Об этом говорится в отчете ЕБРР.

Как и в предыдущем майском отчете, банк прогнозирует, что война России против Украины приведет к сокращению ВВП Украины в этом году на 30%.

На 2023 год ЕБРР снизил свой прогноз восстановления экономики до 8% из более надежных 25%, предусмотренных в мае, когда ожидалось, что значительные работы по восстановлению будут продолжаться.

"Сниженный прогноз является признаком того, насколько неопределенность относительно будущего давит на экономические перспективы Украины", - объясняют в финучреждении.

В ЕБРР добавили, что экономика Украины, выросшая на 3,4% после пандемии Covid-19 в 2021 году, функционирует в условиях войны после российского вторжения 24 февраля 2022 года.

Хотя боевые действия в последние месяцы стали более концентрированными, охватывая территорию, генерирующую лишь около 20% ВВП, опустошение человеческого капитала, инфраструктуры и производственных мощностей было огромным.

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ВВП упал на 15,1% в годовом исчислении в первом квартале 2022 года и на 37,2% во втором квартале, когда произошли жесточайшие и широкомасштабные бои.

В августе 2022 года инфляция выросла до 23,8 процента из-за перебоев с поставками и стремительного дефицита бюджета.

Кроме того, первоначальная высокая зависимость страны от денежного финансирования дефицита бюджета на фоне значительного дефицита внешнего финансирования привела к истощению валютных резервов на 20% по состоянию на июль 2022 г., несмотря на наличие контроля над движением капитала.

Это побудило Нацбанк повысить учетную ставку с 10 до 25% в июне и провести разовую девальвацию национальной валюты на 20% в июле.

С этого момента ситуация начала улучшаться, частично из-за увеличения притока внешнего финансирования в августе и сентябре. В результате к концу августа золотовалютные резервы отыграли половину потерь.

А недавнее возобновление экспорта зерна из портов Большой Одессы и ожидание достаточного внешнего финансирования может стать положительным фактором для экономической активности в последующие месяцы 2022 года.

"Однако риски для прогнозов исключительно высоки в зависимости от продолжительности и интенсивности войны", – отмечает банк.

Напоминаем:

Консенсус-прогноз правительства, Нацбанка и международных финансовых организаций предполагает рост ВВП Украины на 4,6% в следующем году.

Экономическая правда