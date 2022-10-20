США в ООН заявили, что уверены в использовании иранских дронов в Украине и готовят санкции

Соединенные Штаты на встрече Совета Безопасности ООН заявили, что не сомневаются в происхождении дронов-камикадзе, которые Россия в последнее время массово использует против Украины, и готовят санкции против Ирана.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Госдепа.

Вопрос об иранских дронах в Украине вместе подняли США, Великобритания и Франция.

"Мы выразили глубокую обеспокоенность по поводу приобретения Россией этих беспилотников у Ирана, вопреки резолюции Совбеза ООН 2231. США еще в июле начали предупреждать о планах Ирана предоставить БПЛА России для использования в её варварской войне против Украины, и сейчас у нас есть достаточно доказательств того, что этими беспилотниками бьют по украинскому гражданскому населению и инфраструктуре", - отмечает Госдеп.

"Пока Иран продолжает врать и отрицать предоставление России оружия для использования в Украине, мы будем работать с союзниками и партнерами, чтобы предотвратить передачу России опасного вооружения. Мы без колебаний применим санкции и другие соответствующие инструменты против всех, причастных к этому процессу", - отмечается в коммюнике.

Госдеп добавляет, что Вашингтон продолжит предоставлять Украине масштабную военную помощь, включая средства противовоздушной обороны, чтобы она могла защищаться от этой новой угрозы.

Как известно, РФ в последнее время массово применяет для ударов по Украине дроны-камикадзе, которые специалисты идентифицируют как иранские "Шахед-136", а российские силы используют их под названием "Герань". Тегеран неоднократно отрицал передачу беспилотников России. В Белом доме считают опровержения Ирана неправдой.

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В МИД Украины заявили, что предоставление Ираном оружия России для ведения полномасштабной войны делает его соучастником агрессии и военных преступлений на территории Украины, Дмитрий Кулеба призывает разорвать с Тегераном дипломатические отношения.

Также он заявил, что Украина готова передать "мешок доказательств" странам ЕС, сомневающимся в применении Россией иранских дронов.